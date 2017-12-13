Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'nın başkenti Madrid'deki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan İspanyol vatandaşları, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etti.

Sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Büyükelçilik önünde toplanan protestocular, "Terörist ABD", "Terörist Trump" sloganları attı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, ABD'nin Kudüs ile ilgili kararının tarihi hata olduğunu ifade etti.

İspanya'daki bazı işçi sendikaları, dernek ve siyasi partilerin de destek verdiği protesto sırasında okunan bildiride, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili açıklaması açık şekilde bölgedeki istikrar ve barışı tehdit etmektedir. Bu, sistematik şekilde Filistin halkını ortadan kaldırma planıdır. Kudüs, Batı Şeria ve Gazze gibi İsrail'in askeri işgali altında olan topraklardır. Ve tüm BM ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında işgal ordularının bu topraklardan çekilmesi istenmektedir. Trump'ın kararı, uluslararası hukukun çiğnenmesidir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İspanya'daki 80 kadar insan hakları örgütü, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, İspanya hükümetinden Filistin devletini hemen resmi olarak tanımasını istedi. Örgütler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs hakkındaki açıklamalarının "Filistin halkının temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili mevcut zorlukları daha da artıracağı" uyarısında bulundu.