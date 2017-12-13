Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan roketin, sınırdaki Askalan bölgesinde açık bir alana düştüğü kaydedildi. Saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da hasar olmadığı ifade edildi. Roket saldırısını, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.