İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan roketin, sınırdaki Askalan bölgesinde açık bir alana düştüğü kaydedildi. Saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da hasar olmadığı ifade edildi. Roket saldırısını, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.
Gazze'den İsrail'e bir roket daha
13.12.2017 - 03:14 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 03:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket atıldığı iddia edildi.
Etiketler : gazze,israil,filistin,
526975 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/526975.aspx
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