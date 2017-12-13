Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE Ankara

Suriye’de siyasi çözümün hızlanması konusunda Astana görüşmeleri ve 22 Kasım’daki Soçi buluşması sonrasında açık ve net mesajlar veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye’yle nasıl bir iş birliği kurmak istediğinin ayrıntıları ortaya çıktı. Ankara ziyaretinden hemen önce Suriye’de Beşar Esad’la görüşen ve Rus güçlerinin önemli bölümünün ülkeden çekilmesi emrini veren Putin, Esad’la görüşmesi konusunda Ankara’yı ayrıntılı olarak bilgilendirdi. Putin, 2018’in başlarında muhaliflerle rejim güçlerini bir araya getirecek olan Ulusal Kongreye terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin katılmasını istemeyen Ankara’nın ısrarını anlayışla karşıladı. Putin “O zaman kongreye PYD dışı Kürtler katılır” formülünü teklif etti, Ankara da kabul etti.



ÇAVUŞOĞLU: LİSTEYİ VERDİK

Ankara’daki diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiyi, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu bir televizyon kanalında doğrular nitelikte açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan ikili görüşme ve heyetler arası yapılan görüşmeye ilişkin bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, “Görüşmede, Suriye’deki gelişmeler ile bundan sonra atılacak adımlar konuşuldu. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi de görüşmede ele alındı. Biz Kürt kardeşlerimize karşı değiliz, onların yanındayız. Ancak YPG, Kürtlerin temsilcisi değil. Kongrede, Kürtleri temsil edecek çok sayıda değişik gruplar var, bunların liderleri var, değişik aşiretler de var. Bunların isim listesini çıkarttık ve daha önce de Rusya ile paylaşmıştık. Rusya da onların bazıları ile temasa geçti. İran ve Rusya ile bunu paylaşıyoruz. YPG’nin burada olmasına İran da karşı. Rusya ikna olmasa da bizim bu tutumumuza saygı duyduğunu gösterdi. Soçi’de de üç ülke birlikte karar verecek” ifadelerini kullandı.



YPG, KÜRTLERİ MAĞDUR ETTİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Şu anda Suriye’nin yüzde 20’sini YPG yönetiyor ancak Kürtler bu bölgelere dönemiyor. Türkiye’de Suriye’den kaçan 300 bin Kürt bulunuyor” diyerek YPG/PYD militanlarının “kurtarma operasyonu” bahanesiyle girdikleri yerlerden bir daha çıkmadığına da dikkat çekti.



ESAD’A BAKIŞ AÇIMIZ AYNI

Türkiye’nin Esad ile ilgili tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını da vurgulayan Çavuşoğlu, “Burada rejim ve muhalif grupların geçiş hükûmetiyle ilgili bir uzlaşıya varması önemli. Bizim bu konudaki tutumumuz belli. Biz Esad’ın geçiş hükûmeti de olsa Suriye’yi birleştiremeyeceğini, tam tersi ayrıştıracağını düşünüyoruz. Hatta Esad’lı bir geçiş hükûmetinde Suriye’nin şeffaf şekilde seçimlere hazırlanamayacağını da düşünüyoruz” diye konuştu.