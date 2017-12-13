Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

300’e yakın Rus askerinin bulunduğu Afrin, 2012 yılından beri terör örgütü PKK/PYD’nin işgali altında. Ankara, dönem dönem Türkiye topraklarına bölgeden saldırı yapan teröristlere karşı bir süredir operasyon düzenlemek istiyordu. Türkiye’ye yönelik en büyük tehdit merkezi olan ve uzunluğu 170 kilometreyi bulan Afrin’de konuşlu Rus askerlerinin çekilmeye başlaması “Türkiye’nin bütün hazırlıklarını tamamladığı Afrin Harekâtı için son aşama” olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili soruları cevaplandıran Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Bizim Afrin veya başka bir yere girmemiz için ya da bize tehdit oluşturan teröristle mücadele etmemiz için orada birinin olması ya da olmaması gerekmez. Önemli kriter bize tehdit mi değil mi? Ve bunun zamanlaması” dedi. Hâlihazırda tehdidin terör örgütü PYD/PKK’dan geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, böyle bir operasyon düzenlendiğinde de önceden bilgilendirme yapıldığını ifade etti.