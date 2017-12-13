Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jerusalem Post'un İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait bir bölgeyi bombaladığını bildirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saldırıda can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada, başka bir bilgiye yer verilmedi.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise basına yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e bir füze saldırısı olduğunu iddia ederek, "Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait askerî bir bölgeye saldırı düzenledi." dedi.