Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tüm dünyadan tepki yağdı. Bütün Müslüman ülkelerde halk ayağa kalktı. Kudüs için sesini çıkarmayan tek Müslüman yönetim ise IKBY oldu. Barzani yönetimi sesini çıkarmadı ancak bölgedeki İslami partiler ABD'ye sert tepki göstererek, Kudüs'ün yanında olduklarını vurguladı.

IKBY, KARARA SESSİZ KALDI

Başta Müslüman dünyası olmak üzere dünyadaki hemen hemen tüm kesimlerin tepkisini çeken Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararına IKBY yönetiminden en ufak bir eleştirinin gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

2 İSLAMİ PARTİDEN SERT TEPKİ

IKBY yönetiminden ses çıkmamasına karşın bölgedeki en önemli iki İslami partiden Trump'ın skandal kararına tepki geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) en önemli iki İslami parti Komel ve Yekgirtu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" ilan etmesi kararının bölgede yeni sorunlar ortaya çıkaracağını savundu.

"BM YASALARININ İHLAL EDİLMESİ DEMEKTİR"

Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) sözcüsü Dr. Abdullah Verti, konuya dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü başkent olarak ilan etmesi, tüm uluslararası ve Birleşmiş Milletler yasalarının ihlal edilmesi demektir. Kudüs şu anda işgal edilmiş bir kenttir. İsrail işgalci bir ülke olarak, Kudüs'ü işgal etmiş ve tek taraflı bir şekilde burayı başkent yapıyor.

"SAVAŞ VE ÇATIŞMAYI BERABERİNDE GETİRECEK"

Trump'ın Kudüs için verdiği kararın bölgedeki sorunları daha da karmaşık bir hale getirip, yeni sorunların çıkmasına neden olacağını dile getiren Verti, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kudüs, sadece Yahudiler değil, Müslüman ve Hristiyanlar için de kutsal bir kenttir. Orası sanki İsrail'in kentiymiş gibi hareket edilmesi elbette savaş ve çatışmayı da beraberinde getirecektir. İleride daha tehlikeli sorunların yaşanmasına yol açacaktır

"ABD'NİN BU KARARDAN VAZGEÇMESİ VE GERİ ADIM ATMASI LAZIM"

Bu kararın uygulamaya konulmasının önüne geçilmesi için uluslararası toplum ve İslam ülkelerini hareket geçmeye çağıran Verti, "ABD'nin bu karardan vazgeçmesi ve geri adım atması yerinde olacaktır." ifadesini kullandı.

Verti, kararın uygulanması halinde Müslümanlar nezdinde bir şeyin değişmeyeceğini dile getirerek, "Kudüs'ün her daim Filistinlilerin mülkü olacağını ve Müslümanların da kıblesi ve kutsal kenti olarak" kalmaya devam edeceğini vurguladı.

"TRUMP'IN KARARI SİYASİ, DİNİ VE İNSANI OLARAK ÇOK YANLIŞ"

IKBY'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na yakınlığıyla bilinen Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Genel Sekreter Yardımcısı Hadi Ali de Trump'ın Kudüs kararı hakkında şunları söyledi:

"Kudüs'ün Müslümanlar için ne kadar önemli olduğu aşikar ve herkes çok iyi biliyor. Peygamber efendimizin mekanıdır. Kudüs bizler için önemli olduğu kadar tüm insanlığın da mirasıdr. Kudüs hakkında alınan tüm siyasi kararlar da Müslümanlar dikkate alınmazsa bunun çok yanlış olacağı bilinmelidir. Müslümanların ilk kıblesidir bu kent. Bu yüzden tüm Müslümanlar Trump'ın kararını siyasi, dini ve insani olarak çok yanlış buluyor."

ABD'nin skandal bir kararla, Kudüs'ü işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıması tüm Dünya'da tepki topladı. Birçok ülkede Müslümanların kırmızı çizgisi olan Kudüs için insanlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüyüşler düzenledi, Kudüs için dualar okundu.

"İSLAM ÜLKELERİ NET BİR TAVIR KOAYAMADI"

Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Genel Sekreteri Salahaddin Bahaddin, ABD tarafından Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olarak tanınmasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de dahil olmak üzere İslam ülkelerinin "net bir tavır" ortaya koyamadığını belirtti.

Bahaddin, yaptığı açıklamada "Kudüs meselesinde IKBY dahil olmak üzere İslam ülkeleri farklı sebeplerden dolayı net bir tavır ortaya koyamadı. Bazıları tavır koymaktan çekindi ya da tehlikenin boyutunun farkında değiller." ifadelerini kullandı.

"KUTSALLIK ÜZERİNDE PAZARLIK YAPILACAK BİR DURUM DEĞİL"

"Kudüs ve Mescid-i Aksa, İslam ümmeti için önemli kutsal yerler arasında. Kutsallık da üzerinde pazarlık yapılacak bir durum değildir." diyen Bahaddin, "Bu karar yanlıştır ve İslam ümmetiyle Müslümanların kutsallığına da bir ihanettir. Aynı zamanda Hristiyanlar için de kutsal bir yerdir. Kudüs'ün İsrail'in başkenti yapılması, kendilerine dâhi hizmet etmeyecektir. Mevcut barış sürecine bir darbe olup, çatışmaları artıracaktır." dedi.

"BU KARARIN LAĞVEDİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Bahaddin, sözlerine şöyle devam etti:

İsraillilerin kendileri bile kararın bu kadar hızlı verileceğini hiç düşünmemişti. Şahsen kendim ve partim olarak bu kararı kınıyorum. Müslümanların bu duruma sessiz kalacağını zannetmiyorum. Daha fazla çatışmaların çıkma ihtimali var. Meseleye aklı selim bir şekilde bakılırsa, verilen kararın doğru olmadığının görüleceğini dile getiren Bahaddin, "Bu karardan vazgeçilmesi ve lağvedilmesini temenni ediyoruz. Müslümanların bu konuda ne hissettiklerini iyi bilmeleri gerekiyor. Ortadoğu'nun zaten biriken birçok sorunu var." değerlendirmesinde bulundu.