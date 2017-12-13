Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duma tarafından yayınlanan belgede, Rusya ile Suriye arasında yapılan 49 yıllık anlaşmayla Rus donanmasına ait, Suriye’nin Tartus kentindeki deniz üssünün genişletilmesi öngörülüyor.

Anlaşmaya göre, Rus üssü, Suriye’nin sivil ve idari yetkisinden tamamen muaf olacak, Rusya bölgedeki ortak tesisleri de herhangi bir bedel ödemeden kullanabilecek.

Rusya’nın üste barındıracağı taşınabilir ve taşınmaz tüm malların arama, el koyma ve diğer işlemlere tabi tutulmasına da muafiyet sağlayan anlaşma, tarafların itiraz etmemesi halinde 25 yıl daha uzatılabilecek.

Anlaşmada ayrıca "Rusya, donanma tesisini korumak için gerekli sayıda askeri gönderme hakkına sahiptir." ifadesi yer alıyor.

Öte yandan Rus uzmanlar, bu anlaşma ile ABD'nin bölgedeki faaliyet alanının kontrol altına alınarak kısıtlanacağını belirtiliyor.

Putin, geçen günlerde Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim üssünde yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdiğini belirterek "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek." açıklamasını yapmıştı.