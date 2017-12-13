Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, oyların yüzde 49,9'ini alan Demokrat Parti adayı Doug Jones, 1992 yılından bu yana Alabama'dan seçilen ilk Demokrat senatör oldu.



Adı uzun süre cinsel taciz iddialarıyla anılan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da desteklediği Cumhuriyetçi Moore ise yüzde 48,4 oyda kalarak Senatoya girme şansını kaybetti.



SENATODA FARK İKİYE İNDİ



Bu sonuçla ABD Senatosu'nda 49'uncu sandalyeye ulaşan Demokratlar, Cumhuriyetçilerle aralarındaki farkı 2 sandalyeye düşürdü ve 6 Kasım 2018'de yapılacak ABD Kongre ara seçimleri öncesi büyük moral buldu.

Daha önce federal savcı olarak görev yapan Jones, ilk açıklamasında, "Alabama halkı, bizi bölen şeylerden daha fazla bizi birleştiren unsurlara sahip. Buradaki tüm yarış tamamen bir onur ve saygı ile ilgiliydi" değerlendirmesini yaptı.



Eski Alabama senatörü Jeff Sessions'ın, Trump başkanlığı devraldıktan sonra ABD Adalet Bakanı olmasıyla boşalan koltuğa oturan Jones, 2021 yılına kadar Senatodaki görevini sürdürecek.

TRUMP'TAN TEBRİK



Jones'ın seçimi kazandığının belli olmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Sıkı bir mücadeleyle kazanılmış zaferinden dolayı Doug Jones'ı tebrik ederim. Bağımsız oylar bu sonuçta çok önemli bir rol oynadı ama kazanmak kazanmaktır" yorumunu yaptı.

Trump'ın desteğine rağmen Cumhuriyetçi Parti içinde tartışmalara neden olan ve Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın desteğini kaybeden Moore, cinsel taciz iddialarının yanı sıra "ırkçı" kabul edilen bazı görüşleri nedeniyle de eleştiriliyordu.