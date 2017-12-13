Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sputnik'in Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını kaynak gösterdiği haberine göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirme sürecinin 2008 sonbaharında başladığını ve Ekim 2009'da da iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından protokollerin imzalandığını hatırlattı.

Erivan rejiminin barışçıl çabaları reddetmesini görmezden gelen ve parlamentolar onaylamadan protokollerin yürürlüğe giremeyeceğini belirten Nalbandyan, "Şimdiye kadar protokoller onaylanmadı. Zira Türkiye protokollerin ruhuna aykırı ön koşullar sundu. Ermenistan Devlet Başkanı eylül ayında Erivan'ın protokolleri geçersiz sayacağını söyledi. O zamandan beri yürürlüğe girmeleri yönünde olumlu bir adım olmadı. Bu nedenle 2018 baharını bu protokoller olmadan karşılayacağız" diye konuştu.

İsviçre arabuluculuğunda imzalanan protokoller, Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkinin kurulmasını, sınırların açılmasını ve 1915 olaylarının araştırılması için bağımsız komisyon kurulmasını öngörüyordu.

1915 olaylarına ilişkin bağımsız bir komisyon kurulmasına karşı olan Erivan yönetimi, aynı zamanda Azerbaycan toprağı Karabağ'daki işgali sonlandırmayı da reddediyor. Zaman zaman provokasyonlarla Türkiye ve Azerbaycan'ı kışkırtmaya çalışan Ermenistan, tüm uyarılara kulak tıkıyor.