Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’ı 'Arap dünyasının lideri' olarak tanımlayan İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı ülkesine davet etti.

Suudi Arabistan'da yayın yapan online haber portalı Elaph'a konuşan Katz, Filistin ile aralarındaki barış süreci görüşmelerinde Riyad’ın arabuluculuk etmesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Bugün açıklama yapan Suudi Arabistan Kralı Salman ise Filistinlilerin Doğu Kudüs’ü gelecekteki Filistin devletinin başkenti olarak tanıma hakkı olduğunu ifade etti.

Geçen ay yine Elaph internet sitesinde İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un röportajının yayımlanması, dünya kamuoyunu şaşırtmıştı. Bu şaşkınlığın gerekçesi, ilk kez yüksek rütbeli bir İsrailli askerin Suudi Arabistan’daki bir yayın organına konuşmasıydı.

İran’ı “bölgedeki gerçek ve en büyük tehdit” olarak nitelendiren Eisenkot, Tahran konusunda Riyad’la tam mutabakat içinde olduklarını söylemişti.