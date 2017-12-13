Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birecik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Birecik sınır bölgesinde bulunan Süleyman Şah Türbesi yakınındaki sınır duvarı bitişiğinde yapılan yol çalışmaları sırasında PYD terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırıda, yol yapımında çalışan Mustafa Y. yaralandı. Yaralı işçi, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Birecik Devlet Hastanesi acil servisine giderek olayda yaralanan vatandaşın durumu hakkında Başhekim Güney Cem Bülbüloğlu’ndan bilgi aldı. Birecik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından yaralı işçi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.