Kudüs’te ve birçok bölgede Müslümanlar tarafından ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin protestolar devam ediyor. Trump’ın Kudüs kararını protesto eden Filistinli göstericilerin merkezi olan Doğu Kudüs'ün ana kapılarından biri Şam Kapısı, Filistinlilerin oturma eyleminin ardından İsrail işgal güçleri tarafından kapatıldı. Filistin Kızılay Derneği tarafından yapılan açıklamada, İsrail oturma eylemi sırasında İsrail askerinin saldırısına uğrayan 26 kişinin tedavi edildiğini açıkladı.
Kudüs protestolarında 26 Filistinli yaralandı
14.12.2017 - 23:45 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 23:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını oturma eylemi yaparak protesto eden 26 Filistinli İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralandı.
Kudüs’te ve birçok bölgede Müslümanlar tarafından ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin protestolar devam ediyor. Trump’ın Kudüs kararını protesto eden Filistinli göstericilerin merkezi olan Doğu Kudüs'ün ana kapılarından biri Şam Kapısı, Filistinlilerin oturma eyleminin ardından İsrail işgal güçleri tarafından kapatıldı. Filistin Kızılay Derneği tarafından yapılan açıklamada, İsrail oturma eylemi sırasında İsrail askerinin saldırısına uğrayan 26 kişinin tedavi edildiğini açıkladı.
Etiketler : ABD Başkanı,Donald Trump,Kudüs,haberler,
527608 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/527608.aspx
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