Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kudüs’te ve birçok bölgede Müslümanlar tarafından ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin protestolar devam ediyor. Trump’ın Kudüs kararını protesto eden Filistinli göstericilerin merkezi olan Doğu Kudüs'ün ana kapılarından biri Şam Kapısı, Filistinlilerin oturma eyleminin ardından İsrail işgal güçleri tarafından kapatıldı. Filistin Kızılay Derneği tarafından yapılan açıklamada, İsrail oturma eylemi sırasında İsrail askerinin saldırısına uğrayan 26 kişinin tedavi edildiğini açıkladı.





