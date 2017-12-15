Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in "inkar edilemez" kanıtların, İran'ın Yemen'de Husilere füze tedarik ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ortaya koyduğu yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladı ve uluslararası toplumdan İran'ı yargılamasını talep etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan, Haley'in dün Washington'da düzenlediği basın toplantısında, "inkar edilemez" kanıtların, İran'ın Yemen'de Husilere füze tedarik ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ortaya koyduğu yönündeki ifadelerini memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan ayrıca Yemen'de düşmanca terör saldırıları düzenleyen, meşruiyete darbe yapan, devlet kurumlarını yıkan, halkı bastıran, insani yardım malzemeleri dahil halkın malını yağmalayan Husi milislere verdiği destekten dolayı İran'ı kınadı.

İran'ın, "terör saldırılarını finanse etmek için kullanmak üzere petrol gelirlerini ele geçirmesinde, deniz yolları güvenliğini tehdit etmesinde, Suudi Arabistan topraklarına saldırmasında ve sivil yerleşim yerlerine füze atmasında Husilere destek verdiği" belirtildi.

Tüm bunların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2216 ve 2231 sayılı kararlarını açıkça ihlal olduğu ve siyasi süreci sekteye uğratarak krizin çözümünü uzattığı ifade edildi.

"Acil soruşturma başlatılması ve teftiş mekanizması kurulması" talebi

Haberde Riyad yönetimi, uluslararası toplumdan, BMGK kararlarının uygulanması için acil harekete geçmesini ve düşmanca saldırıları nedeniyle İran rejimini yargılamasını istedi.

Suudi Arabistan, ihlaller karşısında acilen soruşturma ve teftiş mekanizması kurulması gerektiğine dikkati çekti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, dün yaptığı açıklamada, "inkar edilemez" kanıtların, İran'ın Yemen'de Husilere füze tedarik ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ortaya koyduğunu belirtmişti.

Washington'da bir askeri üste füze parçalarını gösteren Haley, Yemen'de Husi militanlar tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan füzelerin parçaları da dahil son zamanlarda ortaya çıkarılan kanıtları sunmuştu.

Füze parçalarında İran'da üretildiğini gösteren işaretler bulunduğunu kaydeden Haley, bu parçaların İran'da üretilen silahlara özgü teknik özellikler taşıdığını ileri sürmüştü.

Bu durumun, BMGK kararlarının "bariz ihlali" olduğunu savunan Haley, uluslararası toplumun, nükleer anlaşma dolayısıyla "başka bir yol aradığını" ifade etmiş ve ABD'nin, İran'ın tavrına karşı çıkan diğer ülkeleri bir araya getireceğini dile getirmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın, nükleer anlaşmaya uymasına rağmen BM'nin balistik füze geliştirme programını sonlandırması yönündeki çağrısına karşı geliyor olabileceği uyarısında bulunmuştu. Genel Sekreter, BMGK'ya sunulan raporda, İran'ın, Yemen'deki Husi isyancılara 22 Temmuz-4 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarda kullanılmış olabilecek muhtemel balistik füze transferinin araştırıldığını ifade etmişti.