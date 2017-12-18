Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus petrol şirketi Rosneft’in, Karadeniz’in batısında keşif sondajlarına başladığı bildirildi. Rosneft’in Üst Yöneticisi İgor Seçin, Soçi kentinde düzenlenen basın toplantısında, şirketin beş yıllık kalkınma stratejisini sundu. Şirketin, geçen yıla göre yüzde 6’lık artışla 2017'de 281 milyon ton petrol üretmesinin beklendiğine işaret eden Seçin, “Rosneft, yeni beş yıllık stratejinin ardından yıllık üretimini 2022 yılına kadar 30 milyon ton daha artıracak.” dedi. Rosneft’in Karadeniz’in batısında yer alan sahalarda keşif sondajlarına başladığını vurgulayan Seçin, “Tahminlerimize göre bu sahalarda 600 milyon ton petrol ve 100 milyar metreküp doğalgaz bulunuyor.” diye konuştu.

Seçin, sondaj çalışmalarının İtalyan Eni şirketiyle birlikte yürütüldüğünü anımsatarak, “Sondaj çalışmaları, Karadeniz'in batısında bulunan 8 bin 600 kilometrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek ve yaklaşık 600 metre ila 2 bin 250 metrelik derinliğe inilecek.” dedi.

Karadeniz'deki yeni projelerin ve Venezuela'daki genişleme süreçlerinin önemine vurgu yapan Seçin, söz konusu projelerin gerçekleşmesi halinde Rosneft’in piyasa değerinin yüzde 15 ila 20 artacağını savundu.

Rosneft’ten bugün yapılan açıklamada, şirketin, Venezuela'da bulunan Patao ve Mejillones doğalgaz sahalarının işletim hakkını 30 yıllığına aldığı duyurulmuştu.

Rosneft, ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle 2014’te Karadeniz’deki petrol arama ve üretimi projelerini askıya almıştı.