Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korgeneral Phillip Valerio Sibanda, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 hafta önce başlatılan ve Mugabe'nin istifasına neden olan operasyonun sona erdiğini belirtti. Sibanda, ülkenin normale döndüğünü kaydederek, "Bu nedenle savunma ve güvenliğin sağlanması için ülkede başlatılan 'Mirası Yenileme Operasyonu'nun sona erdiğini açıklıyoruz." dedi. Zimbabve'de 13 Kasım'da açıklanan söz konusu operasyonun Mugabe'nin çevresindeki "suçluların" yakalanması için başlatıldığını hatırlatan Sibanda, "Bugün ülkenin ekonomisinin iyileşmesine odaklanırken, geçmişteki kötü davranışları ve disiplinsizliği geride bırakmalıyız. Yolsuzluklar derhal durdurulmalı." diye konuştu.