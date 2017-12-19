Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı bölge Keşmir'de militanlarla polisler arasında yeni çatışmalar yaşandı. Keşmir'in Batmurran köyündeki çatışmada iki militan öldü. Can kayıplarının duyulmasıyla başlayan gösterilerde ise bir kadın hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren militanlardan Tanver Ahmet Bat'ın cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Hindistan karşıtı bağımsızlık sloganları atan kalabalığın fotoğraflarını, uluslararası haber ajansları servis etti.

Batmurran'daki çatışmada bir ev neredeyse enkaza dönmüş durumda. Evin parçalanmış duvarları kurşun delikleriyle delik deşik halde.

Bölgedeki son çatışma, Hajin köyünde geçen ay gerçekleşmiş ve beş militan Hint güvenlik güçlerince öldürülmüştü. Mugees Mir adlı militanın tabutuna örtülen terör örgütü DEAŞıin bayrağı, dünyada ses getirmişti. Bölgede daha önceki cenaze törenlerinde tabutlar Pakistan bayrağına sarılıyordu.

1947 yılında Britanya'dan bağımsızlığını kazanan Hindistan ve Pakistan, geride kalan 70 yılda Keşmir bölgesini paylaşamadı.





İki nükleer güç arasındaki bilek güreşi yıllardır sürerken, son yıllarda Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde radikal militanlarla güvenlik güçleri çatışıyor.

Geçen yıl yaz mevsiminde Hizbul Mücahidin örgütünün üst düzey üyesi Vani'nin öldürülmesi üzerine, on binlerce insan sokaklara çıkmıştı. Gerilimin zirve yaptığı iki ayı aşkın süre boyunca gösteriler sürmüş, 90 Keşmirli yaşamını yitirmişti.

Bölgede bugüne kadar şiddet olaylarında yaklaşık 70 bin insan hayatını kaybetti. Cammu Keşmir'deki silahlı gruplar, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.