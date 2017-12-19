Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hristiyanı, Müslümanı fark etmeksizin milyonlar, ABD'nin yanlı Kudüs kararını eleştiriyor, protestolar gerçekleştiriyor. Her ne kadar üç semavi din için kutsal bir mekan olsa da Kudüs, Müslümanlar için daha çok önem arz ediyor. Bu sebeple Müslümanların kırmızı çizgisi olan Kudüs, bir başka "Müslüman" ülke olan Suudi Arabistan için o kadar da önemli değil gibi görünüyor...

SUUDİ AKADEMİSYENDEN SKANDAL SÖZLER

ABD ile müttefik, İsrail ile flörtleşme peşinde olan Suudi yönetiminin fikri, "aydın tabaka" olan akademisyenlerine de bulaştı.

Suudi Arabistan'da akademisyenlik yapan Abdülhamid Hakim, bir Suudi televizyon kanalının canlı yayınında “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul edelim.” sözlerini söyledi.

"KUTSAL YERLERİ YÖNETME TECRÜBESİ"

Bu skandal sözlere dayanak olarak Suudi Arabistan'ın kutsal bölgeleri yönetme konusundaki fikirleri olduğunu belirten Suudi Akademisyen, "Kudüs'ün kutsal yerlerinin yönetimini Filistin yönetiminin elinde olacak şekilde İsrail'in başkenti olmasında bir sakınca olmadığını hatta bunun başarılı ve sağlıklı bir çözüm" olacağını belirtti.

"ARAPLARIN BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMESİ LAZIM"

Abdülhamid Hakim isimli akademisyenin skandal sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Kudüs'te Yahudilerin tarihleri ve kökenleri olduğunu kabul edilmesi gerektiğini savunan Hakim, başarı için Arapların bakış açısının değiştirmesi ve İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ün kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Skandal sözler sonrasında Suudi Akademisyen yoğun eleştirilerin hedefi olurken, sosyal medyada paylaşım rakamlarını alt üst eden bu görüntü, günün en çok izlenen ve paylaşılan görüntülerinden biri oldu.