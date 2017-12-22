Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Columbia Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı hava koşulları ile göç arasındaki ilişkiyi inceledi.

Uzmanlara göre, eğer karbon salınımı sabit tutulamazsa, AB ülkeleri yüzyılını sonunda büyük bir akınla karşı karşıya kalabilir.

Son verilere göre AB'ye 2000-2014 yılları arasında 103 ülkeden yılda ortalama 351 bin mülteci başvuru yaptı.

Ancak uzmanlar, her halükarda bu başvuruların artış göstereceğine işaret ediyor.

Küresel sıcaklığın yavaşça ısınması senaryosuna göre bile başvurular yılda yüzde 28 artış gösterecek. Bu da fazladan 98 bin başvuru demek.

Şu anki gidişatsa daha kötü bir senaryoyu beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre küresel ısınmanın günümüzdeki ritminde kalması halinde 2100 yılına kadar 2,6 ile 4,8 derece arasında bir ısı artışı söz konusu olacak.

Bu durumda AB'ye yılda 660 bin ekstra başvuru olabileceği belirtiliyor. Özellikle de küresel ısınmanın etkilerinin yoğun olarak görüldüğü güney yarımküredeki yoksul ülkelerden göçün artacağı vurgulanıyor.

Birçok ülke, küresel iklim değişikliğinin önüne geçmek için 2015'in sonunda Paris İklim Anlaşması'na imza koymuştu.

ABD'nin çekildiği anlaşma, küresel ısınmayla mücadele için küresel sıcaklık artışının 2100 yılına kadar en fazla 2 derece olmasını amaçlıyor.

Hedefe ulaşmak içinse salınan karbon seviyesinin azaltılması ile fosil yakıtlardan vazgeçilmesi gerekiyor.