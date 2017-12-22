Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Özerk Bölgesi’ndeki parlamento seçimlerinde ayrılıkçı partilerin hükümet kurma çoğunluğa ulaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Rajoy, seçim sonuçlarına herkesin saygı göstermesine vurgu yaparak, "İspanya hükümeti, yeni kurulacak Katalan hükümetine krizin çözümü için ve istihdamı getirecek istikrarlı bir ortam oluşturmak için işbirliği öneriyor. İlk yapılması gereken yeniden uzlaşmanın sağlanmasıdır. Yasalar içinde hareket etmeleri durumunda yapıcı, açık ve gerçekçi bir diyaloga hazırım" dedi.

Öte yandan Ayrılıkçılardan Puigdemont’un lideri olduğu Katalan Avrupa Demokratik Partisi (PDeCAT) ile Katalonya Demokratik Uyuşma’nın (CDC) oluşturduğu "Katalonya İçin Birlikte Koalisyonu" 34 (yüzde 22), Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 32 (yüzde 21,4) ve Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) 4 ( yüzde 4,45) milletvekili çıkardı.

Inés Arrimadas tarafından yönetilen Ciudadanos (Vatandaşlar) Partisi parlamentoda 37 (yüzde 25,37) sandalye ile çoğunluğu elde etse de tek başına iktidar olamadı. Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) 17 (13,88) ve Katalonya Halk Partisi (PPC) 3 (yüzde 4,24) koltuk kazandı.