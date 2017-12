Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Kuduz Köpek' lakaplı ABD Dışişleri Bakanı Jim Mattis'ten Kuzey Kore'ye sert bir uyarı daha geldi.

Noel öncesi askeri üsleri ziyaret eden Pentagon'un 1 numarası, ABD birliklerinden savaşa hazır olmalarını istedi. Jim Mattis, "Fırtına bulutları Kore Yarımadası üstünde toplanıyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, söz konusu açıklamayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen yeni yaptırımlardan birkaç saat sonra yaptı. Oy birliğiyle kabul edilen sert yaptırımlar, petrol ihracatının neredeyse tamamen yasaklanması ve yurt dışında çalışan Kuzey Korelilerin ülkelerine dönmesi gibi maddeleri içeriyor.

Jim Mattis, Nisan ayından bu yana dünyayı titreten Kuzey Kore krizinde önceliğin diplomasi olduğunu belirtti ancak bunun yolunun güçlü bir ordudan geçtiğini aktardı.

ABD'nin halihazırda Güney Kore'deki üslerde 28 bin askeri bulunuyor. Jim Mattis, Güney Kore'deki ABD'li askerlerin ailelerinin tahliyesi için henüz bir planları olmadığını söyledi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Mattis'in "Genç askerlerim, eğer siz hazır olursanız diplomatlarımız Pyongyang ile konuşabilir ve inandırıcı olabilir" dediğini aktarıyor.

82. Hava Bölüğü'nde yüzlerce askere seslenen Pentagon'un bir numarasının kendisini dinleyenlere bir de tavsiyesi vardı. Mattis, askerlerden ilk baskısı 1963 yılında yapılan T.R. Fehrenbach imzalı "This Kind of War: A Study in Unpreparedness-Bu Tür Bir Savaş: Hazırlıksızlığın Çalışması' adlı kitabı okumalarını istedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu yıl içinde 20'yi aşkın füze denemesi gerçekleştirdi. Aralık ayında fırlatılan kıtalararası balistik füze, 4 bin 475 kilometre irtifaya ulaşıp Pasifik Okyanusu'na düştü. Söz konusu füzenin ABD'nin başkenti Washington'ı vurma kapasitesi bulunuyor.

Kim'in ilk kıtalararası balistik füze denemesi, bu yıl Temmuz ayındaydı. Eylül ayındaki ikinci testte ateşlenen füze 3 bin 700 kilometre mesafe kat etti ve Japonya'nın üstünden geçti.

Eylül ayındaki hidrojen bombası testi ise, bölgede 6,3 büyüklüğünde bir depreme yol açtı. Hidrojen bombası, birçok şehri aynı anda yok etme potansiyeline sahip.

ABD Başkanı Donald Trump, krizin başlangıcından bu yana Kim'i Çin üzerinden baskı yaparak durdurmaya çalıştı ancak bu plan başarısız oldu.