Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nepal, Çin- Nepal sınırı üzerinde yer alan dünyanın en yüksek dağı Everest’in yüksekliğinin yeniden ölçülmesi için bir çalışma başlatılmasını öneren Hindistan’ın teklifini geri çevirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Nepal araştırma şirketi yetkilisi Ganesh Bhatta, Hindistan’ın teklifini sunmadan önce Everest’in yüksekliğinin yeniden ölçülmesi için bir proje başlatıldığını ve Hindistan’ın teklifi konusunda herhangi bir sorun olmadığını ifade etti. Çin’den ise konuya ilşkin herhangi bir proje teklifi gelmediğini belirten Bhatta, Çin’in konuyla ilgili her türlü yardıma açık olduğunu söyledi.

Everest’in yüksekliği resmi olarak 8 bin 848 metre olarak açıklanmıştı. Hindistan hükumeti, bu yılın başında Everest’in yüksekliğinin 2015’te Nepal’de meydana gelen depremden dolayı değişip değişmediğini belirlemek üzere yeniden ölçüm yapılacağını duyurmuştu.