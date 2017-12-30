Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liberya Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) Başkanı Jerome Korkoya, Weah’ın oyların yüzde 61,5’ini aldığını, eski Devlet Başkanı Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai’nin ise yüzde 38,5’te kaldığını açıkladı. 1996 ve 1999-2003 yıllarında yaşanan iç savaşın harabeye çevirdiği ülkede devlet başkanı olmayı başaran Weah, futbol kariyerine 1981’de başladı ve 60 kez Liberya millî takım formasını giydi. Weah, 1994-1995 sezonunda Paris Saint-Germain takımında 96 maçta 32 gol atarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol kralı oldu. 1989, 1994 ve 1995’te “Yılın Afrikalı Futbolcusu” ödüllerini, 1995’te de Avrupa’da “Yılın Futbolcusu” ödülünü kazan ilk Afrikalı futbolcu Weah, 1996’da “FIFA Fair Play” ödülünü ve 1998’de “Yüzyılın Afrikalı Oyuncusu” seçilerek Afrika’nın yetiştirdiği en büyük futbolcu olarak tarihe geçti. Weah, 1995-1996 sezonunda İtalya’nın AC Milan kulübünde oynarken FIFA tarafından “Yılın Futbolcusu” seçildi.