Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da Perşembe günü ekonomik sorunları protesto etmek için başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'yi aştı, başkent Tahran'da 450'den fazla kişi gözaltına alındı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu süreçte Küba Devriminin yıldönümünü kutladı.

RAUL CASTRO'YA MESAJ GÖNDERDİ

Küba Hükûmet Konseyi Başkanı Raul Castro'ya bir mesaj gönderen Ruhani, Küba Devriminin 59. Yıldönümünü kutladı.

Ruhani mesajında iki ülke ortak çabaları sayesinde ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesi ve derinleşmesine ve ortak menfaatlerin teminine şahit olunması temennisinde bulundu.

1 OCAK KÜBA DEVRİMİ'NİN YIL DÖNÜMÜ

Ruhani mesajında Küba halkına ve Castro'ya esenlikler temenni etti. 1 Ocak Küba devriminin yıl dönümüdür ve bu ülke halkı her yıl bunu törenlerle kutlamaktalar.