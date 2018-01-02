Irak Türkmen Cephesi askerî bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksud, kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Abdumaksud’un cesedi Kerkük Devlet Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edilirken ve geniş çapta soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Irak Türkmen Cephesi askerî bölge sorumlusu öldürüldü
02.01.2018 - 21:32 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 22:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kerkük’te Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : ırak türkmen cephesi,alaattin abdulmaksud,
532908 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/532908.aspx
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