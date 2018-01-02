Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Türkmen Cephesi askerî bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksud, kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Abdumaksud’un cesedi Kerkük Devlet Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edilirken ve geniş çapta soruşturma başlatıldığı bildirildi.