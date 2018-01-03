Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıl, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olayla başladı. 1 Ocak’ta İngiltere’nin başkenti Londra’dan İspanya’nın Malaga kentine giden bir yolcu, Ryanair şirketine ait uçak indikten sonra 30 dakika bekleyince sıkıldı. Acil çıkışı kullanan adam, uçağın kanadına çıktı.

Diğer yolcular, bir yandan adamın bu garip hareketini fotoğraflarken, diğer yandan da ikna ederek uçağa geri soktu.

Uçağın pilotu, adama niye böyle davrandığını sordu ve aldığı cevap ‘Beklemekten sıkıldım’ oldu. 15 dakika daha bekleyen yolcular, daha sonra uçaktan indirildi.

Görgü tanıkları, adamın yaptığına inanamadıklarını söyledi.

Olay yerine giderek gözaltı işleminde bulunan polis, ismi açıklanmayan adamın İspanyol olmadığını belirtti.