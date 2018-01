Türkiye Gazetesi

Gazeteci Michael Wolff tarafından yazılan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayı'nın İçinden" (Fire and Fury: Inside the Trump White House) başlıklı kitap, Trump ailesiyle ilgili şok iddialar içeriyor. 9 Ocak'ta yayımlanacak kitabın New York Magazine dergisinde yer alan bölümlerine göre Melania Trump, kocasının başkanlık seçimini kazanmasını hiç istemiyordu. Melania, seçim zaferini öğrenince üzüntüden ağlamış. Melania’nın, oğlunun okulunun bitmesini gerekçe göstererek Washington’a taşınmayı yaza kadar geciktirmesi de bu iddiayı doğruluyor. Kitapta Melania ile kocasının ayrı odalarda yattıkları hatta Donald Trump’ın, odasının kapısına kilit istediği de iddia ediliyor. Beyaz Saray ise kitaptakilerin “kurgu” olduğunu bildirdi.