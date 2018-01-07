Michael Wolff tarafından kaleme alınan kitap, online satış yapan Amazon'un kitap bölümünde 1 numaraya yerleşti, başkent Washington ve New York gibi kentlerdeki kitapçılarda ise dakikalar içinde satıldı. Kitapla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Trump ise "Düzmece kitabın yazarının Beyaz Saray'a girmesine hiç izin vermedim. Kitapla ilgili kendisiyle de hiç konuşmadım. Yalanlar, yanlış anlatımlar ve olmayan kaynaklarla dolu bir kitap" değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın avukatları vasıtasıyla yazar ve yayınevine baskı yapması üzerine 9 Ocak'ta yayınlanacak kitap, 5 Ocak'ta piyasaya sunulmuştu.
Kitap çıktığı gün tükendi
07.01.2018 - 05:05 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 05:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk yılının konu edildiği, tartışmalara sebep olan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap ABD'de piyasaya çıktığı gün tükendi.
Etiketler : fire and fury,ateş ve öfke,trump,kitap,
534115 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/534115.aspx
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