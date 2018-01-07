Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Michael Wolff tarafından kaleme alınan kitap, online satış yapan Amazon'un kitap bölümünde 1 numaraya yerleşti, başkent Washington ve New York gibi kentlerdeki kitapçılarda ise dakikalar içinde satıldı. Kitapla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Trump ise "Düzmece kitabın yazarının Beyaz Saray'a girmesine hiç izin vermedim. Kitapla ilgili kendisiyle de hiç konuşmadım. Yalanlar, yanlış anlatımlar ve olmayan kaynaklarla dolu bir kitap" değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın avukatları vasıtasıyla yazar ve yayınevine baskı yapması üzerine 9 Ocak'ta yayınlanacak kitap, 5 Ocak'ta piyasaya sunulmuştu.