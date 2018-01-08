Kitabın yazarı Michael Wolff, Trump'ın başkan olmayı gerçekten istemediğini ve seçilmeyi beklemediğini öne sürüyor. Kitapta yer alan diğer dikkat çekici iddialar şöyle...
∂ Trump ve ekibinin Orta Doğu'daki asli önceliği İran muhalifliği. Bu karşıtlığı Suudi Arabistan üzerinden kurmanın en kolay ve pratik yol olduğunu düşünüyor.
∂ Riyad'daki zirve sürecinde Trump ailesi için özel bir davet veren Suudi yetkililer o gece için 75 milyon dolar harcadı.
∂ Trump Beyaz Saray'a yerleştikten sonra odasına iki yeni TV ekletti. Zehirlenme korkusundan dolayı uzunca bir süredir hazır hamburger menüleri seçiyor. Yatağında saatlerce televizyon izliyor.
∂ Kendisine yöneltilen "akıl sağlığı başkan olmaya elverişli değil" iddialarını reddeden Trump “Ben dâhiyim” demişti.
Suudilerden Trump için 75 milyon dolar
ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk yılını anlatan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayı’nın İçinden" adlı kitap, dış politikadan ilginç liderin akıl sağlığına kadar pek çok konuda tartışmalara sebep oldu.
Kitabın yazarı Michael Wolff, Trump'ın başkan olmayı gerçekten istemediğini ve seçilmeyi beklemediğini öne sürüyor. Kitapta yer alan diğer dikkat çekici iddialar şöyle...
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