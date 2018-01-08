Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kitabın yazarı Michael Wolff, Trump'ın başkan olmayı gerçekten istemediğini ve seçilmeyi beklemediğini öne sürüyor. Kitapta yer alan diğer dikkat çekici iddialar şöyle...

∂ Trump ve ekibinin Orta Doğu'daki asli önceliği İran muhalifliği. Bu karşıtlığı Suudi Arabistan üzerinden kurmanın en kolay ve pratik yol olduğunu düşünüyor.

∂ Riyad'daki zirve sürecinde Trump ailesi için özel bir davet veren Suudi yetkililer o gece için 75 milyon dolar harcadı.

∂ Trump Beyaz Saray'a yerleştikten sonra odasına iki yeni TV ekletti. Zehirlenme korkusundan dolayı uzunca bir süredir hazır hamburger menüleri seçiyor. Yatağında saatlerce televizyon izliyor.

∂ Kendisine yöneltilen "akıl sağlığı başkan olmaya elverişli değil" iddialarını reddeden Trump “Ben dâhiyim” demişti.