Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York'ta bulunan 58 katlı Trump Tower'ın en üst katında yangın çıktı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da olduğu belirtildi.

ELEKTRİK ARIZASINDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR

ABD'nin New York kentinde bulunan 58 katlı Trump Tower'dan dumanlar yükseldi. Binanın çatısına çıkan itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. New York polisi, yangının binanın üst katlarından birinde çıktığını belirtirken, yangının elektrik arızası nedeniyle çıkmış olabileceğini açıkladı.

New York itfaiyesinin tahliye talimatı vermediği ve yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.