Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra bölgedeki siyasi ve güvenlik alanındaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin devam ettiğini belirten Barzani, şunları söyledi:

"İki taraf arasındaki diyalog kanalları her zaman açık. Türkiye'deki yetkililerle bir araya gelmeyi temenni ediyoruz. Ancak şimdiye kadar Ankara ziyareti için belirlenmiş bir takvim yok. Türkiye ile aramızda yeniden eski iyi ilişkilerin kurulmasını istiyoruz. Türkiye, IKBY için önemli bir devlet."

"Bağdat henüz maaşları göndermedi"

Irak merkezî hükûmetiyle aralarındaki ihtilafların ortadan kaldırılması ve sorunların çözüme kavuşturulması için Bağdat ile diyaloğa hazır olduklarını kaydeden Barzani, Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un iki hafta önce gönderdiği uzlaşı mektubuna "Bağdat'ın hazır olması halinde masaya oturabilecekleri" yanıtını verdiklerini ifade etti.

IKBY'de ödenemeyen memur maaşları meselesine de değinen Barzani, Bağdat yönetiminin bölgedeki 1 milyon 400 bin memurun maaşlarını henüz göndermediğini vurguladı.

Barzani, merkezî yönetimin şimdiye kadar çiftçilere de herhangi bir ödeme yapmadığını dile getirdi.

Kerkük Valisi'nin belirlenmesi için toplantılar devam edecek

Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yetkilileri ile bir araya geldiği dünkü toplantıda Kerkük'e yeni bir Kürt valinin seçilmesi konusunu görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru üzerine Barzani, şunları kaydetti:

"KYB ile dünkü toplantımızda bu mevzuyu görüştük. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuca varmadık. Toplantılar devam edecek."