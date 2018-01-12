Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), geçtiğimiz sene 25 Eylül’de gerçekleştirdiği gayri meşru referandumun ardından sancılı bir dönem geçiriyor. Başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerin, uluslararası camianın ve Irak merkezi hükûmetinin ikazlarına kulak asmayan IKBY, ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Memur maaşları ödenemiyor, sınır kapılarını kaybeden IKBY, gümrük gelirlerinden de oldu. Bölgedeki havaalanlarına uluslararası uçuş yapılmıyor.



GÖZLERİ BAĞDAT’TA

IKBY’yi referanduma götüren Mesud Barzani’nin istifa etmesinin ardından bölgedeki en yetkili isim hâline gelen Bölgesel Yönetimin Başbakanı Neçirvan Barzani, son bir ayda yoğun bir diplomasi trafiği başlattı. Hem batılı ülkelerin temsilcileri ile Erbil’de görüşen hem de Fransa ve Almanya’ya ziyaretlerde bulunan Neçirvan Barzani, Bağdat’la görüşmeye hazır olduklarını duyurdu. Bölgesel yönetim şimdi Bağdat’tan gelecek yeşil ışığı bekliyor.



ANKARA: UYARMIŞTIK

Bu süreçte Türkiye’den de destek bekleyen Barzani, Ankara’nın arabuluculuğunu talep etti. Ankara ise gayri meşru referandumu hatırlatarak, “Bizi dinlemediler. Çok uyardık ama kulak asmadılar. Sonuçların çok ağır olacağını söyledik” cevabını verdi. Bundan sonra muhatabın Bağdat olacağını vurgulayan Ankara’nın, yine de Erbil- Bağdat arasındaki diyalog görüşmelerini destekleyeceğini ifade etti. Türkiye ile ilişkilerin devam ettiği belirten Barzani hafta başında yaptığı açıklamada, “Ankara ile diyalog kanalları her zaman açık. Türkiye’deki yetkililerle bir araya gelmeyi temenni ediyoruz. Türkiye ile aramızda yeniden eski iyi ilişkilerin kurulmasını istiyoruz. Türkiye, IKBY için önemli bir devlet” ifadelerini kullanmıştı. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu 21 Ocak’ta Bağdat’a kritik bir ziyarette bulunacak. Masadaki en önemli konulardan bir tanesi de Kuzey Irak’taki gelişmeler olacak.