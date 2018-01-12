Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'da koalisyon görüşmelerinin ilerleyişinden memnun olduğunu belirterek, Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB) Almanya'da Angela Merkel'in liderliğinde güçlü ve dayanıklı bir hükûmetin kurulmasından yana olduğunu bildirdi. Macron, Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştükten sonra Elysee Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurz’a göreve geldikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Fransa’ya gerçekleştirdiği için teşekkür eden Macron, “Daha demokratik, daha birleşik ve daha egemen bir Avrupa’yı gerçekleştirmek için daha önce çerçevesini açıkladığım çalışmaları ele aldık.” dedi.Avusturya’nın bu yılın ikinci yarısında Avrupa Birliği’nin dönem başkanlığını Bulgaristan’dan devralacağını hatırlatan Macron, AB’de gerçekleştirmek istedikleri reformların bu ülkenin dönem başkanlığı sırasında ilerleme kaydedeceğini ve destek göreceğini söyledi.

Macron toplantıda, Almanya’da hükûmet kurma çalışmalarıyla ilgili "güzel bir haberin" geldiğini belirterek, “Kendi adıma, Avrupa ve özellikle de Fransa açısından beklenen ve faydalı bir koalisyon kurulmasına yönelik olumlu gelişmeleri haber aldığımdan dolayı mutlu ve memnunum.” ifadelerini kullandı. Alınan koalisyon kararının kesinleşmiş bir karar olmadığını hatırlatan Macron, bir gazetecinin dile getirdiği, “Anlaşmanın daha az sığınmacı, daha çok Avrupa” şeklinde özetlenebileceği yönündeki değerlendirmesine katılmadığını belirterek, “Bu anlaşma, aralık sonunda varılan anlaşmanın şartlarına göre AB projesi için daha olumludur.” diye konuştu. Macron, “Umarım bu müzakereler, Şansölye Merkel’in başkanlığında güçlü ve dayanıklı bir hükûmetin kurulmasıyla sonuçlanır.” değerlendirmesinde bulundu.