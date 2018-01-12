Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) milletvekili Muhammed Zuveytin, ABD’nin Kudüs kararını “stratejik bir hata” olarak niteledi. Fas Meclisi Dışişleri Komisyonunun ABD’nin Kudüs kararı gündemiyle düzenlediği bugünkü toplantısında konuşan Zuveytin, "ABD Başkanı Donald Trump, stratejik bir hata yaparak Balfour Deklerasyonu'nda olduğu gibi kendisinin sahip olmadığı şeyi başkasına vererek, barış görüşmelerini yürütmek için ABD’nin doğru bir seçim olmadığını ortaya koydu." dedi.

Arap ve İslam dünyasını uluslararası kurumlar aracılığıyla hukuk mücadelesi vermeye çağıran Zuveytin, ülkesinin işgalci İsrail devletine karşı mücadele eden Filistinlilerin direnişine destek vermeye devam edeceğini belirtti.Komisyon toplantısında konuşan Asalet ve Çağdaşlık Partisi milletvekili Uday Buarfe de ABD’nin İsrail’in hamiliğine soyunduğunu vurgulayarak, İsrail’e hizmet eden bu kararın yanlış ve adaletsiz olduğunu dile getirdi.ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.