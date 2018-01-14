Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katliamdan kaçan binlerce kişi Türkiye sınırının sıfır noktasına gelmeye devam ediyor. Bir ay içinde İdlib'in kuzeyine göç edenlerin sayısı 300 bine yaklaştı. Siviller, şiddetli yağış ve soğuk hava sebebiyle zor günler geçiriyor. Sivillerin büyük kısmı sokaklarda, araçlarda veya kendi imkânlarıyla yaptıkları derme çatma çadırlarda hayatlarına devam etmek zorunda kalıyor. Katliamdan kaçan Muhylif El Halaf, "Bir anda 'rejim ve destekçileri yaklaştı' dediler. Ne yapacağımızı bilemedik. Evlerimizden ne çıkaracağımızı bilemedik. Bir yandan Esad'ın ve Rusların durmak bilmeyen bombardımanı diğer yandan da kışın şiddetli soğuğu. Ben dayanabildim ancak çocuk ve yaşlılar soğuktan inliyordu" dedi. Türk Kızılayı sivillerin barınması için farklı noktalarda yaklaşık 130 bin kişiden fazla mültecinin barınabileceği yeni çadır kentler kuruyor. Bölgede son olarak 650 çadır daha kurduklarını ifade eden Kızılay Sınır Yardımları Operasyon Yöneticisi Hakan Sarı, "AFAD’ın da destekleriyle modern bir çadır kent kurmaya çalışıyoruz. Burada tuvaletinden duşuna kadar her şey olacak" dedi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı karşısında bulunan Kelbit bölgesine de çadır kent kuruluyor. AFAD, Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı'na yakın Sarmada kasabasının kuzeyindeki Kelbit'te daha önce zemin çalışmaları yapmıştı. Çadırlar, savaştan kaçan binlerce kişiye ev sahipliği yapacak.