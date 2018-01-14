Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmî ziyaret gerçekleştirdiği Hindistan’a geldi. Hindistan ile daha yakın ilişkiler kurma sözü veren Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu’yu başkent Yeni Delhi’de İsrail’i ziyaret eden ilk Hindistanlı lider olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılandı. İsrailli lider, Modi ile katılacağı akşam yemeğinin ardından Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile de bir araya gelecek. Enerji, havacılık ve sinema sektörü gibi alanlarda yeni anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

İsrailli lidere, Yeni Delhi ziyaretinde kalabalık iş adamı grubu da eşlik ediyor. Hindistan hükümeti, geçtiğimiz hafta yaklaşık 500 milyon dolara mal olması beklenen füze anlaşmasını iptal etmişti. Ancak, Hindistan, Netanyahu’nun ziyareti öncesinde anlaşmayı yeniden gündeme almıştı. İsrail, Hindistan için önemli silah tedarikçisi olarak öne çıkıyor.