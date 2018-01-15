Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Körfez yeni bir kriz patlak verdi. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'a bağlı savaş uçaklarının kendilerine ait bir yolcu uçağını havada engellediğini duyurdu.

BEA DUYURDU: ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN İHLALİDİR

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada, "Katar'ın davranışı hava sahası barışına büyük bir tehdittir ve uluslararası anlaşmaların ihlalidir" ifadesi yer aldı.

Yolcu uçağının Bahreyn'in başkenti Manama'ya gittiği ifade edildi.

7 AYDIR DİPLOMATİK İLİŞKİ YOK

Birleşik Arap Emirlikleri, Haziran 2017'de Katar ile tüm ilişkilerini kopardığını açıklayan ilk 4 ülkenin arasında yer almıştı.

İKİ ÜLKEYİ KARŞI KARŞIYA GETİREN İLK OLAY

Aralarında yedi ayı aşkın süredir diplomatik ilişki bulunmayan iki ülkeyi karşı karşıya getiren ilk gelişme, El Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali El Sani'nin ortaya çıkan görüntüleri oldu. Şeyh Sani, video kaydında ara bulucu olarak geldiği Abu Dabi'de esir tutulduğunu söylüyordu.

KATAR'LA İLİŞKİLER KESİLMİŞTİ

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil bazı Arap ülkelerinin Katar ile ilişkilerini kesmesi, Körfez bölgesinde son yıllarda görülen en büyük diplomatik krize yol açmıştı.