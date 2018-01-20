Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Suriye'de Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'na başlamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan ilk açıklama geldi. PYD/PKK'ya TIR'larla silah taşıyan ABD, Afrin'deki gelişmelere müdahil olmayacağını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK KAYGILARINI ANLIYORUZ"

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye'nin PKK ile güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi.

"MÜDAHİL OLMAYACAĞIZ"

Rankine-Galloway, ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin'de devam eden bir operasyonu olmadığı vurgusu yaparak ülkesinin Afrin'deki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti.

RUSYA, ABD'Yİ SUÇLAMIŞTI

Rusya Afrin operasyonu sonrası ABD'yi suçlamıştı. Suriye'nin operasyon başlattığı Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD provokasyonlarının krizi başlatan başlıca faktör olduğu belirtilirken, Ankara'nın Washington tarafından kurulması gündeme getirilen 'Sınır Güvenlik Gücü'nün son derece olumsuz bir tepkiyle karşılandığı belirtildi.

ABD'nin sorumsuz davranışlarının barışçıl çözüm sürecine zarar verdiği ifade edilirken, ABD'nin kontrolsüz modern silah sevkiyatlarının Türkiye'yi operasyona ittiği belirtildi