Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de meşruiyeti kalmamış Beşşar Esad rejiminin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığında yetkili bir kaynak, Suriye'nin PYD/YPG'li teröristlerin kontrolündeki Afrin'e yönelik operasyonları kınadığını duyurdu. Bakanlık kaynağı, fiilen terör örgütü PYD/YPG tarafından bölünmüş durumdaki Afrin'den "Suriye'nin bölünmez bir parçası" olarak bahsetti.

Esad rejiminin resmî haber ağına konuşan bakanlık yetkilisi, farklı aktörlerin Suriye'nin egemenlik haklarını ihlal etmesini görmezden gelirken, Türkiye'nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saldırdığını öne sürdü.

ESAD REJİMİ BİLGİLENDİRİLMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Temsilciliği vasıtasıyla Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu'na Zeytin Dalı harekatı hakkında nota verdiği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da konuyla ilgili konsolosluk aracılığıyla Esad rejimine operasyon bilgisi verildiğini bildirmişti.

İRAN VE RUSYA'YA BİLGİ VERİLDİ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya ve İran'ın Ankara Büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı. Üç ülke yetkililerinin, terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Afrin'e yönelik harekâtla ilgili bilgilendirildiği öğrenildi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "ABD, İran ve Rusya Büyükelçilikleri misyon şefleri (büyükelçi ve maslahatgüzarları) Bakanlığa çağrılarak, Afrin bağlamındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildi" denildi.

ANKARA, ABD'Yİ UYARMIŞTI

ABD makamları terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin başı çektiği paravan oluşum Suriye Demokratik Güçleri (SDG) merkezli bir "sınır güvenlik gücü" kurulacağını ilan etmişti. Ankara'dan gelen sert tepkiler doğrultusunda ABD makamları söylemlerini değiştirerek, "sınır gücü" değil, "iç güvenlik" birimi kurulacağını açıklamıştı.