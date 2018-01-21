Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihe “Kanlı Ocak” ya da “20 Ocak Katliamı” olarak geçen ve Ocak ayının 19’unu 20’sine bağlayan gece başlayan katliam yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Şehitler, Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katılımıyla resmî törenle anıldı. Yetkililer, Şehitler Hıyabanı’nda şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Sabah erken saatlerden başlayan anma törenine Azerbaycan’ın birçok yerinden gelen ziyaretçiler, şehitlik önünde uzun kuyruklar oluşturarak mezarlara kırmızı karanfiller bıraktı. Katliamda şehit olanları anmak üzere saat 12.00’de trafik akışı 1 dakikalığına durdu, Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, metro trenleri, trenler ve otobüsler siren ve kornalar çaldı. Devlet dairelerinde bayraklar yarıya indirildi. Azerbaycan’ın yabancı ülkelerdeki büyükelçilikleri ve diplomatik temsilciliklerinde de anma törenleri yapıldı.