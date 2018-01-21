Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Afrin şehrindeki terör yapılanmalarına yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasının ardından terör örgütü PYD/YPG, sivilleri silah zoruyla operasyon bölgelerine götürüyor. Daha önce çocukları zorla silah altına alan terör örgütünün, sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı bildirildi. Ayrıca teröristlerin köylere çekilerek hedef şaşırtmaya çalıştığı belirtiliyor.

REJİMLE ANLAŞIP, HALEP GİRİŞİNİ KAPATTILAR

Öte yandan terör örgütü PYD/YPG, Esad rejimi ile anlaşmalı olarak Afrin'in Halep girişini kapattı. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan PYD/YPG, dünyaya "siviller vuruluyor" propagandası yapmaya başladı. Yerel kaynaklar, PYD/YPG'li teröristlere direnen sivillerin öldürüldüğünü öne sürdü.

ESAD REJİMİ, PYD'LİLERE YOL AÇIYOR

Ayrıca AA’nın Halep merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Esad rejimi, terör örgütünün işgalindeki Şeyh Maksud mahallesinden Afrin’e takviye gönderebilmesi için kara yolundan geçiş imkanı sağlıyor. Örgüt, rejimin izniyle Halep merkezi Afrin'e bağlayan Nubul Zehra kara yolunu kullanmaya başladı. Şeyh Maksud mahallesinden çok sayıda PYD/PKK’lı, mühimmat yüklü araçlarla Afrin yönünde ilerliyor.

TSK'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Yanı sıra konuya ilişkin açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, PYD/YPG'lilere yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görselleri işaret ederek, hastane görüntülerindeki yaralı ve ölülerin PYD/YPG'li teröristler olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı ve Türkiye'ye karşı kara propaganda çalışmaları yürütüldüğü ifade edildi.