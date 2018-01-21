Gabriel, her iki tarafın da DEAŞ ile mücadele için büyük çaba sarf ettiğini ve kayıplar verdiğini vurgulayarak, Suriye'nin, DEAŞ’a karşı sağlanan başarıdan sonra istikrar ve barış yönünde adımların atılmasına ihtiyacı olduğunu ifade etti.Gabriel, "Suriye'nin ihtiyacı olan en son şey, askeri çatışmalar. Orada insanlar yeterince acı çekiyor. Bütün çabalar siyasi düzlemde ilerleme sağlanmasını hedeflemesi gerekiyor" dedi.
Almanya’dan Afrin açıklaması
21.01.2018 - 21:44 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 21:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin başlattığı Afrin harekâtının, önceden kestirilemeyen riskleri de beraberinde getireceğini belirtti.
Etiketler : Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel,Afrin harekatı,
538165 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/538165.aspx
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