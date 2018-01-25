Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Davos'ta ''Türk Bışişleri Bakanı'na Suriye’de bir güvenli bölge kurulmasını teklif ettiniz mi'' sorusunu cevaplarken ''Bir dizi olası seçeneği tartıştık, ama herhangi bir teklifte bulunmadık" ifadesini kullandı.

TILLERSON 2 GÜN ÖNCE KENDİSİ AÇIKLAMIŞTI

İki gün önce Tillerson, Suriye’nin kuzeybatısında oluşturulabilecek “güvenli bölge” konusunda ABD’nin Türkiye ile birlikte çalışmayı umduğunu belirtmişti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN GÜVENLİ BÖLGE CEVABI

Çavuşoğlu ise, bugün yaptığı açıklamada da, bu konuyu görüşmeden önce Ankara’yla Washington arasında güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiği mesajını vermişti.

Bakan, “Bizim anladığımız şey farklı, onlarınki farklı olabilir. Ama her şeyden önce bizim ABD ile güvenli bölge veya başka bir konuyu, yani ciddi bir konuyu samimi bir şekilde bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım” diye konuşmuştu.