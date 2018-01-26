Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı üst düzey bir yetkili, Afrin'deki terör unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nın Menbiç'e doğru ilerlemesinden bölgedeki ABD güçlerinin güvenliği nedeniyle endişe duyduklarını kaydetti. Bir grup gazeteciye konuşan ve adının gizli tutulmasını isteyen üst düzey Amerikalı yetkili, bu endişenin Ankara'da salı günü iki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerde Türk tarafına iletildiğini söyledi. Üst düzey yetkili, öncelikli endişelerinin bölgede bulunan Amerikan güçlerinin güvenliği olduğunu ifade etti. Amerikalı yetkili, ABD yönetiminin, daha önce yaptığı "YPG güçleri Fırat’ın doğusuna gidecek" taahhüdünü yerine getirmediği hatırlatılarak Menbiç'i Menbiç halkının idare etmesi gerektiğine yönelik açıklamalara karşın YPG/PKK'nın buradan çıkmamasının tutarsızlık olup olmadığı sorusu üzerine, "Menbiç’in geleceği nasıl şekillenecek bunu bilemem ama Menbiç’i kontrol eden Menbiç halkı olmalı. Türk yetkililer, YPG’yi Fırat’ın doğusunda görmek istediklerini bize söylediler. Bu da Washington’a iletildi" ifadesini kullandı.



"SİLAHLARI GERİ TOPLAMAYA NİYETLİYİZ"

Yetkili, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bazı gruplara verdiği silahları geri toplama konusunda Türkiye'ye verdiği taahhüdü yerine getirme niyetinde olduğunu belirtti. Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'ye ABD'nin silah yardımı yaptığı ve bunları toplama sözü verdiği hatırlatılan yetkili, "Bu taahhüdümüzü yerine getirmeye niyetli olduğumuzu Türk tarafına söyledik" dedi. Yetkili, silahların toplanması için bir süre veremeyeceğini, verilen silahlar hakkında Türkiye'ye aylık olarak güncellenmiş bir liste gönderdiklerini dile getirdi.

"Hâlâ silah vermeye devam ediyor musunuz?" sorusu yöneltilen yetkili, buna ABD Savunma Bakanlığı'nın cevap verebileceğini, bu zamana kadar yapılan sevkiyatların büyük çoğunluğunun ABD askerlerine gittiğini ve bunların çoğunun da gıda, mühimmat, yaşam malzemesi ve diğer malzemelerden oluştuğunu savundu.

Amerikalı üst düzey yetkili, ülkesinin Suriye’nin kuzeyi için gelecek planı hakkında konuşurken de "burada özerk bölge ya da ayrı devlet" gibi bir arayış içinde olmadıklarını iddia etti.