Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları başkent Berlin'de Federal Meclis (Bundestag) önünde çadır açarak propaganda yaptı.Terör örgütü yandaşlarının Almanya'da yasaklanan terörist başı Öcalan posterlerini kullanmamaları ancak PYD/PKK'nın uzantısı YPG'nin paçavralarını çadıra asmaları dikkati çekti.

TÜRKİYE KARŞITI BROŞÜRLER DAĞITILDI

Alman Meclisinde muhalefette bulunan Sol Parti'nin desteklediği PYD/PKK yandaşlarına polisin müdahale etmediği görüldü. Terör örgütünün çadırına davet edilen Almanlar ve diğer ziyaretçilere Türkiye karşıtı broşürler dağıtıldı. PYD/PKK yandaşları Zeytin Dalı Harekatı'na ve Almanya'nın Türkiye'ye silah satışına karşı destek talep etti