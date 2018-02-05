Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Bekir Bozdağ, Rusya'nın hava sahasını kapattığı ve Türk tankını vuran silahın Rusya'ya ait olduğu iddialarına cevap verdi.

"HAVA SAHASINI KULLANIYORUZ!"

Bozdağ, konuyla ilgili şunları söyledi:

Rus yetkililerle hava sahası dahil birçok konu değerlendirildi. Hava sahasının kullanılması yönünde anlaşma sağlandı. Hava sahasının kullanılmasına ilişkin bir sorun söz konusu değil. Tankımıza karşı kullanılan silahın meşeiyle ilgili elimizde veriler var. Kesinleşince açıklayacağız.

"MALUMUN İLANI"

Hollanda'nın Büyükelçisini çekmesiyle ilgili ise Bozdağ şunları söyledi:

Hollanda ile sorun yeni değil. Son bir yıldır Hollanda'nın Ankara'da Büyükelçisi zaten yok. Malumun ilanı.