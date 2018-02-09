Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin sığınma taleplerine ilişkin itirazın Yunanistan'da Yargıtay tarafından görüşülmesi kararlaştırıldı.

Yargıtayın ilgili komisyonunca yapılan açıklamada, firari eski askerlerden Süleyman Özkaynakçı'ya verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin itirazının Atina İdari İstinaf Mahkemesi yerine Yargıtayda görülmesine karar verildiği bildirildi.

Ayrıca, davanın sonucunun diğer darbeci askerlerin sığınma talepleri için de emsal teşkil edeceği kaydedildi. Böylece, darbecilerin sığınma taleplerine ilişkin doğrudan en üst mahkeme tarafından karar verilmiş olacak.

Mahkeme tarihinin, gelecek hafta belirleneceği ifade edildi.

Yunanistan İltica Ofisi, Özkaynakçı'nın sığınma talebinin reddine ilişkin itirazını kabul ederek, Yunanistan'da sığınma hakkı verilmesine karar vermişti. Yunanistan hükümetinin itirazı üzerine Özkaynakçı'nın sığınma hakkı askıya alınmış ve iptaline yönelik davanın 15 Şubat'ta görülmesi kararlaştırılmıştı.

Darbeci askerin avukatları, davanın Yargıtayda görüşülmesi için başvuruda bulunmuştu. Yargıtayın ilgili komisyonu bugün toplanarak talebi kabul etti.