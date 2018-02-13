Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lavrov, başkent Moskova’da Belçikalı mevkidaşı Didier Reynders’le düzenlediği basın toplantısında, ABD’yi Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan tek taraflı adımlar atmakla suçladı.

ABD’nin, Suriye’de uzun süre, belki de sonsuza kadar kalmayı planladığını savunan Lavrov, “ABD, Suriye’de herkes için kabul edilebilir bir güç değişikliğiyle noktalanacak istikrarlı bir siyasi süreç oluşana kadar kalmak istediğini belirtiyor. Bu, rejim değişikliği demektir.” diye konuştu.

Lavrov, ABD’yi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan tek taraflı adımlar atmakla suçlayarak “ABD’nin attığı adımların, Fırat Nehri’nin doğusundan başlayarak Irak sınırına kadar devlet benzeri bir yapı oluşturmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye’nin farklı Kürt gruplara yaklaşımını biliyoruz"

ABD’nin, Suriye’nin kuzeyindeki eylemlerine de değinen Lavrov, şöyle konuştu:

“ABD, herkesin ama özellikle de Türkiye’nin bu planlara yönelik itirazına rağmen sınır gücü kuvvetleri kurarak SDG’ye (PYD/PKK) geniş mali yardımlar yaptı. Türkiye’nin farklı Kürt gruplara yaklaşımını biliyoruz. Bu farklı şekillerde değerlendirilebilir ancak bu yaklaşım bir gerçek ve bunu tamamen göz ardı etmek dar bir bakış açısı. Bu dar bakış açısının Afrin de dahil olmak üzere yaşattığı durumu görüyoruz.”

Lavrov, Kürtlerin Suriye’deki siyasi çözüm süreçlerine katılmasından yana olduklarını yineleyerek Kürtlerin, Suriye toplumunun değişmez bir parçası olduğunu söyledi.