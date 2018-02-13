Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Filistinlilere Tıbbi Yardım Derneği ve "İnsan Hakları Doktorları-İsrail" isimli kuruluşlardan yapılan ortak açıklamada, İsrail makamlarının, 2017 yılında Gazze Şeridi dışında tedavi için sağlık izin belgelerinin sadece yüzde 54'ünü onayladığı aktarıldı.

Açıklamada, bunun, Dünya Sağlık Örgütü'nün konuyla ilgili rapor tutmaya başladığı 2008'den bu yana en düşük oran olduğuna işaret edildi ve "İsrail'in başta kronik hastalar olmak üzere Gazzelilerin hareket özgürlüğüne yasa dışı olarak getirdiği sınırlamaları kaldırması gerekiyor." denildi.

İsrail'in sağlık izin belgesini onaylamaması ya da geç onay vermesi nedeniyle 11 bin Filistinli hastanın randevu tarihini kaçırdığı ifade edilen açıklamada, Filistin yönetiminin sağlık izin belgesi çıkarma konusundaki gecikmeleri ve Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmasının, Gazze'nin içinde bulunduğu durumu daha da zorlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen İnsan Hakları İzleme Örgütü Orta Doğu Direktörü Sarah Leah Whitson, "İsrail'in bu kadar çok sayıda ağır hastanın hayatlarını kurtaracak tedaviyi almasını önlemesi akıl alır gibi değil." ifadelerini kullandı.

Filistinlilere Tıbbi Yardım Derneği İcra Kurulu Başkanı Eymi Şaban ise, "İsrail'in iyileşebilecek kanser hastalarının Gazze dışında tedavi olmasını engellediği ya da geciktirdiği uygulamalarına tanık oluyoruz. Bu nedenle çok sayıda hastanın daha sonra öldüğünü görüyoruz." açıklamasında bulundu.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi Başkanı İsam Yunus da "İsrail hükümetinin geçişleri önlemesinin hastaların ölümüyle doğrudan ilişkisi bulunuyor. Hastaların sıkıntıları izin belgeleri almaya çalışırken daha da artıyor." sözleriyle yaşanan ihlalleri dile getirdi.