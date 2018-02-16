Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'li yetkililer YPGnin Türkiye'ye karşı Afrin'e asker konuşlandırma teklifini, Kürt yetkililer silah bırakmayı kabul etmeyince reddetti.

MASAYA OTURMADAN BAZI MADDELER HAZIRLANDI

Rusyan'ın Arapça yayın yapan Russıa Today haber sitesinin Suriye muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre Şam yönetimi Kürtler ile masaya oturmadan önce bazı maddeler hazırladılar.

SİLAHLARINI ŞAM YÖNETİMİNE TESLİM ETMEYECEKLER

Kürt yetkililer bu maddeleri kabul etmeyeceklerini söylediler ve anlaşma sağlanamadı. Muhabir, Kürtler silahları Şam yönetimine teslim etmeyeceklerini söyledikten sonra iki tarafın masadan kalkarak diğer maddeler üzerinde görüşmediklerini söyledi.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

Lübnan'da yayın yapan Al-Masdar haber kanalı ise Kürtlerin silah bırakmayı kabul etmemelerinin bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti.