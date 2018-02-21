Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsfahan Valisi Muhsin Mir Alizade, düzenlediği basın toplantısında, başkent Tahran'dan havalandıktan sonra İsfahan eyaleti yakınlarında düşen Aseman Hava Yolları'na ait yolcu uçağının enkazının bulunduğu bölgede şu ana kadar 32 cesede ulaşıldığını söyledi.

Enkazın bulunduğu yere kar ve fırtına kaynaklı olumsuz hava şartları nedeniyle helikopter sevk edilemediğini dile getiren Mir Alizade, cesetlerin kara yoluyla taşınmasının planlandığını belirtti.

Mir Alizade, olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarının cuma günü devam etmesinin planlandığını kaydetti.

Helikopter ve insansız hava araçlarıyla yürütülen çalışmalar sonucu dün uçağın enkazının Nukul Köyü kırsalında, Dina Dağı'nın 4 bin metre yüksekliğinde görüldüğü açıklanmıştı.

Tahran-Yasuc seferini yapan Aseman Hava Yolları'na ait çift motorlu ATR-72 tipi yolcu uçağı pazar günü İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde düşmüş, uçaktaki 66 kişi hayatını kaybetmişti.

İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet veriyor. Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazasına ve 2 binin üzerinde insanın ölümüne neden oldu.